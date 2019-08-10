جيولوجي: 80% من الدول العربية تحت خط الفقر المائي (فيديو)

قال الدكتور عباس شْراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، إن 80% من الدول العربية تحت خط الفقر المائي، لافتًا إلى أن هناك 4 دول فقط من ضمن 24 دولة عربية نصيبهم المائي يتخطى حاجز 1000 متر مكعب من الماء.





وأضاف شراقي، خلال مداخله هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن الموارد المائية شبه ثابته لكنها تضُعف بزيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أن الإجهاد المائي الشديد يتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة، إلى أن 85% من حجم المياه يستخدم في الزراعة على الرغم من أن عائدها الاقتصادي ضئيل، فلابد من توجيه الموارد المائية إلى القيمة الاقتصادية الأعلى، لافتًا إلى أن مياه الصرف الصحي ثروة لابد من استغلالها وإعادة تدورها.

وقد كشف تقرير لمعهد الموارد العالمية أن ربع سكان العالم في سبع عشرة دولة يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد، معظم هذه الدول تتركز في الشرق الأوسط، ووفقا للأمم المتحدة فإنه فيما بين الوقت الحالي إلى عام 2050، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه بنسبة أربعمائة في المائة من المصانع، ومائة وثلاثين في المائة من المنازل.