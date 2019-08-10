كريس روك يبدأ تصوير النسخة الكوميدية لأفلام الرعب الدموي SAW

تستعد شركة لايونز جيت، الأمريكية للإنتاج السينمائي لطرح نسخة جديدة من أفلام الرعب الدموي الشهيرة SAW، مع النجم سامويل إل جاكسون في الدور الرئيسي.









وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة Variety، نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أفاد بأن سامويل إل جاكسون، سيجسد دور والد النجم كريس روك بالفيلم، والذي سيقوم بدور محقق شرطة.









وأوضحت الصحيفة أن هذا الفيلم سيكون نسخة منفصلة عن جميع أفلام SAW السابقة، حيث سيعاد كتابة السيناريو ووضع تسلسل جديد للأحداث والجرائم.







