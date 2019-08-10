رابط KOORA GOOL مشاهدة مباراة استون فيلا وتوتنهام بث مباشر yalla كورة اونلاين ماتش استون فيلا جول تريزيجيه R2

مشاهدة البث المباشر لمواجهة توتنهام وأستون فيلا KOORA GOAL، عندما يلتقي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، مع نظيره توتنهام، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.





ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع أن يبدأ السبيرز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هوجو لوريس

في الدفاع: فيرتونخين، ألديرفيريلد، داني روز، كايل ووكر

في الوسط: موسى سيسوكو، هاري وينكس، ندومبيلي

في الهجوم: لاميلا، هاري كين، لوكاس مورا.





ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطاتقها عبر “الفجر الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة توتنهام وأستون فيلا بث مباشر yalla shoot.





ويذكر أن توتنهام تمكن من انهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بدول ترتيب البريميرليج، بينما نجح أستون فيلا في العودة مجددًا لبولة البريمير ليج، بعدما خاض منافسات الموسم الماضي في الشاميونشيب للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.



