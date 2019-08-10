بعثة الحج: حافلات مجهزة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة للمزدلفة ومنى

أكد اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي للبعثة الطبية للحج، أن هناك ضباط وأفراد بحافلات سينتظروا في مشعر المزدلفة لنقل الحجاج المصريين الذين يتخلفوا عن الوصول لحافلاتهم، وتم توزيع أرقامهم على الحجاج في الفنادق للتواصل معهم لمساعدتهم.





وأضاف "لطفي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، على هامش تغطية مناسك الحج، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هناك توجه من الدولة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التعاقد مع شركات نقل لتوفير حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تصعيد الحجاج بها، ومازالت متواجدة أمام خيمهم لنقلهم للمزدلفة ومني.



