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الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يطمئن على أحوال الحجاج المصريين بعد سقوط الأمطار

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:58 م
الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يطمئن على أحوال الحجاج المصريين بعد سقوط الأمطار
أرشيفية
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أ ش أ
 
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اطمأن الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي، على أحوال الحجاج المصريين بعد التغيرات الجوية وسقوط الأمطار بصورة غزيرة مع البرق والرعد على جبل عرفات أثناء تأدية مناسك الوقوف على الجبل، والذي يعد الركن الأعظم في مناسك الحج.

وتفقد اللواء عمرو لطفي أحوال الحجاج في الخيام، لاسيما بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب سقوط الأمطار بغزارة، كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة الحجاج ومتعلقاتهم في مقار إقامتهم بجبل عرفات. 

كما اطمأن على سلامة الحجاج الذين صعدوا إلى جبل الرحمة، وقرر رفع درجة الاستعداد القصوى في العيادات الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ بسبب التغير المفاجئ وغير المتوقع في الأحوال الجوية.

ووجه الرئيس التنفيذي للبعثة بتذليل كافة العقبات أمام الحجاج، وتفقد خطوط سير السيارات وتجهيزاتها؛ لضمان سلاسة سير المناسك بدون أي عقبات.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا - منذ مساء أمس - للوقوف على جبل عرفات، وأدى عدد كبير منهم صلاة الفجر بمسجد نمرة، ثم استمعوا لخطبة الوقوف بعرفات، وأدوا صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة. ولم تمر ساعة على انتهاء الخطبة والصلاة، حتى هبت رياح خففت من شدة الحرارة ثم سقطت أمطار غزيرة استمرت قرابة ساعتين متواصلتين على مشعر عرفات.

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المزيد عن: سقوط الامطار على عرفات حجاج عرفات الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الحجاج المصريين
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