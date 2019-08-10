ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إنبي يزاحم الإسماعيلي على ضم محمد شريف من الأهلي

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:57 م
إنبي يزاحم الإسماعيلي على ضم محمد شريف من الأهلي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عروضا خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وتلقي الناديين عرضين من ناديي الإسماعيلي وإنبي، للتعاقد مع اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، خاصة أن اللاعب خارج حسابات مديره الفني بالفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يجتمع اللاعب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم أمره من الأندية الراغبة في التعاقد معه، خاصة مع رغبة وادي دجلة في استعادة لاعبها السابق على سبيل الإعارة أيضا، بالموسم الجديد.


وخرج اللاعب من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بالإضافة إلى خروجه من القائمة الإفريقية وبات قريبا من الرحيل أغسطس الجاري.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
0
x
18:30
0
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي