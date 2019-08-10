إنبي يزاحم الإسماعيلي على ضم محمد شريف من الأهلي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عروضا خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وتلقي الناديين عرضين من ناديي الإسماعيلي وإنبي، للتعاقد مع اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، خاصة أن اللاعب خارج حسابات مديره الفني بالفترة المقبلة.





ومن المقرر أن يجتمع اللاعب مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم أمره من الأندية الراغبة في التعاقد معه، خاصة مع رغبة وادي دجلة في استعادة لاعبها السابق على سبيل الإعارة أيضا، بالموسم الجديد.



