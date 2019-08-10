عاجل.. صدام ناري بين الزمالك واتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رد فعلهم حول قرار الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم وتولي عامر حسين رئاسة لجنة المسابقات وسمير عثمان رئاسة لجنة الحكام.





وأكد المصدر أن الإدارة متحفظة على القرارين بسبب المشاكل التي حدثت من قبل على مستوى لجنة المسابقات وتحميل عامر حسين مسئولية الأمر والمطالبة بالإحلال والتجديد.





في الوقت الذي ظهر فيه سمير عثمان بالاستديو التحليلي لقناة الأهلي من قبل وهو ما جعل الإدارة رافضة للأمر ومتخوفة من حدوث نفس المشاكل التحكيمية التي كانت قائمة من قبل.