مدير بنك الدم الإقليمي بالفيوم: توفير 1300 كيس دم وبلازما استعدادا لعيد الأضحى

أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بدءًا من أحداث معهد الأورام وحتى الخميس المقبل، إذ أوقفت الإجازات والراحات لجميع العاملين بالبنك، للاستعداد في حالة وجود أي طوارئ.



