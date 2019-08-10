مدير بنك الدم الإقليمي بالفيوم: توفير 1300 كيس دم وبلازما استعدادا لعيد الأضحى
السبت 10/أغسطس/2019 - 05:53 م
ريهام على
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أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بدءًا من أحداث معهد الأورام وحتى الخميس المقبل، إذ أوقفت الإجازات والراحات لجميع العاملين بالبنك، للاستعداد في حالة وجود أي طوارئ.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالله عقيل، مدير بنك الدم الإقليمي بالفيوم، في تصريح خاص لـ" الفجر" إن البنك اتخذ كل التدابير اللازمة لتوفير 400 كيس دم و900 كيس بلازما لحالات الطوارئ، وصرف عددا منها 62 كيسا للتأمين الصحي، و93 كيسا دما و40 كيس بلازما و18 كرايو لمستشفى الفيوم العام، بالإضافة إلى توفير مصل Rh طوال أيام العيد.
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