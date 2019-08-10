المقاولون العرب يقرر إغلاق ملف رحيل طاهر محمد طاهر

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني، طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، بإغلاق ملف الرحيل خلال الفترة الحالية.





وحرص النحاس، على التحدث مع اللاعب عقب تجديد تعاقده، بضرورة التركيز استعدادا للموسم الجديد، وعدم الانشغال بأي عروض وهمية للرحيل بالصيف.





ووعد النحاس مهاجمه، بالسماح له بالرحيل خلال شهر يناير المقبل، في حال تلقية أي عروض إحترافيه مناسبة له، بعدما قدم اللاعب الكثير لفريقه بالسنوات الماضية.



