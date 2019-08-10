الدفع بـ 19 سيارة إسعاف في شوارع وميادين الفيوم لتأمين احتفالات عيد الأضحى
السبت 10/أغسطس/2019 - 05:51 م
ريهام على
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قال عصام النجار مدير قطاع شمال الصعيد والفيوم بهيئة الإسعاف، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، اعتبارا منذ أحداث معهد الأورام الأثنين الماضي حتي الخميس القادم.
وأكد مدير الأسعاف في تصريح خاص لـ" الفجر" بأن الإجازات والراحات توقفت لجميع المسعفين، والدفع بـ19 سيارة إسعاف مجهزة، سيتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق وأماكن ساحات الصلاة بكافة أنحاء المحافظة.
وأضاف "النجار" أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة، لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، مثل بحيرتي قارون ووادي الريان والحيتان.
وأشار إلي تواجد السيارات علي الطرق السريعه وتأمين 4 ساحات في مدينة الفيوم، بالإضافة إلي تواجد طبيب طوارئ في كل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث طارئ.
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