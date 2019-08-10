نشرة أخبار السادسة.. حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال عيد الأضحى

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال عيد الأضحى، ومحافظ الجيزة يناشد المواطنين ذبح الأضاحي بالمجازر.

تعرف على أبرز القطع المنقولة اليوم من متحف التحرير للمتحف الكبير

قال الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن 6 قطع أثرية ضخمة وصلت للمتحف قادمة من المتحف.

محافظ الجيزة يناشد المواطنين ذبح الأضاحي بالمجازر

ناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواطني المحافظة باتباع السلوكيات السليمة في التخلص من مخلفات الأضاحي والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها، مؤكداً أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع.

روسيا تعترف بالطابع النووي للانفجار في قاعدة عسكرية

اعترفت روسيا، السبت، بأن الانفجار الذي وقع في قاعدة لاطلاق الصواريخ في شمال البلاد، ينطوي على طابع نووي، معيدة أيضاً النظر بالحصيلة التي باتت خمسة قتلى على الأقل.

حفتر يوقف العمليات العسكرية خلال العيد

أعلن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، اليوم السبت، وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.

السعودية تحظر التدخين في أماكن العمل‎

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، قرارا باعتماد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.