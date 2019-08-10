تعرف على أنشط 10 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع

نجحت البورصة المصرية من تجاوز الخسائر الأسبوعية وتحقيق مكاسب بلغت نحو 28.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منها 13.5 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة الخميس فقط، حيث تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع بنحو 2.2 مليار ورقة بقيمة 10.1 مليار جنيه.





ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، جاء قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني من حيث أكثر القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 301 مليون ورقة، وبقيمة 2 مليار جنيه.





وفي المركز الثالث جاء قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 106 ملايين ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية في المركز الرابع بحجم تداول بلغ 169.8 مليون ورقة بقيمة 676.1 مليون جنيه.





وخامساً جاء قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 191 مليون ورقة بقيمة 578.8 مليون جنيه. وفي المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 12.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 452.4 مليون جنيه.





وحل قطاع الموارد الأساسية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 47.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 304.4 مليون جنيه. وجاء في المركز الثامن قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ نحو 39.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 247.9 مليون جنيه.

وجاء قطاع المنتجات المنزلية والشخصية في المركز التاسع بحجم تداول 37.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 197.1 مليون جنيه. وفي المركز العاشر جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 27.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 185.2 مليون جنيه.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر الارتفاعات سهم شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة ارتفاع بلغت 31.27% عند سعر 8.480 جنيه، ثم سهم "العامة لمنتجات الخزف والصيني" بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%، تلاه سهم "التوفيق للتأجير التمويلي – أيه.تى.ليس" بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.79%، ثم سهم "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%. وأخيراً سهم "مصر بني سويف للإسمنت" بسعر إغلاق 18.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.94%.