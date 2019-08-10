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هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم في العيد

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:51 م
هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم في العيد
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يتناول الناس اللحوم بكثرة في عيد الالأضحى المبارك، ولكن هناك أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء، وهم كالتالي:

- مرضى النقرس، من الممنوعين من تناول اللحوم نظرا لحالتهم الصحية، فتناول اللحوم سبب لهم الم شديد فى المفاصل والعضلات.

- ينصح مرضى السمنة بتجنب تناول اللحوم الدسمة حيث انها تزيد من تراكم الدهون وتعرضهم للتعب الشديد.

- مرضى الكبد الدهنى ممنوعين من تناول اللحوم الدسمة والحمراء حتى لا تسبب تضخم الكبد.

- ينصح مرضى القلب من عدم الافراط فى تناول اللحوم الحمراء فى العيد، وذلك للوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

- مرضى الفشل الكلوى ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء والدسمة نظرا لتأثيرها على صحة الكل.
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