هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحوم في العيد

يتناول الناس اللحوم بكثرة في عيد الالأضحى المبارك، ولكن هناك أشخاص ممنوعون من تناول اللحوم الحمراء، وهم كالتالي:





- مرضى النقرس، من الممنوعين من تناول اللحوم نظرا لحالتهم الصحية، فتناول اللحوم سبب لهم الم شديد فى المفاصل والعضلات.





- ينصح مرضى السمنة بتجنب تناول اللحوم الدسمة حيث انها تزيد من تراكم الدهون وتعرضهم للتعب الشديد.





- مرضى الكبد الدهنى ممنوعين من تناول اللحوم الدسمة والحمراء حتى لا تسبب تضخم الكبد.





- ينصح مرضى القلب من عدم الافراط فى تناول اللحوم الحمراء فى العيد، وذلك للوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.





- مرضى الفشل الكلوى ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء والدسمة نظرا لتأثيرها على صحة الكل.