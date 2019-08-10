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573 ألف جنيه القيمة الإجمالية لجوائز الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:03 م
573 ألف جنيه القيمة الإجمالية لجوائز الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري
المهرجان القومي للمسرح المصري
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شيماء عطية
 
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ضاعف الفنان القدير أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، القيم المادية لكل جوائز الدورة الثانية عشر ثلاثة أضعاف حيث وصلت القيمة الإجمالية لـ 573 ألف جنيه مصري موزعة علي المسابقات الخمس بالمهرجان .

الدورة الـ 12 من المهرجان القومي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع ويتنافس فيها حوالي 72 عرضا مسرحيا ويكرم المهرجان 16 فنانا منهم 5 فنانين رحلوا ويقدم المهرجان 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصري كما يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية . 

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح سينطلق يوم 17 أغسطس وتستمر فعالياته حتي يوم 30 من نفس الشهر والذي يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز ويخرج حفلي الافتتاح والختام بدار الاوبرا المصرية الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان ويخرج الفقرة الفنية علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المخرج مناضل عنتر

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