بعد إصابته القوية.. موعد عودة البريك للمشاركة مع الهلال

حدد الكشف الطبي، اليوم السبت، موعد عودة محمد البريك الظهير الأيمن لنادي الهلال للمشاركة مع فريقه؛ عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الرباط الجانبي للركبة.

وقال البريك عبر حسابه الرسمي أثناء تواجده في عيادة النادي الطبية: "الحمد لله اليوم أفضل، إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود إلى الملاعب".





ولم يشارك البريك في تدريبات اللاعبين، الأحد الماضي، كما لم يشارك أيضا في مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي فاز فيها الأزرق 4-2 أمام الأهلي.