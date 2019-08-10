رعب بين لاعبي برشلونة بشأن نيمار.. تعرف على التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن دخول ريال مدريد في مفاوضات لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، يثير قلق مسؤولي غريمه التقليدي نادي برشلونة والذي يسعي لضم اللاعب.





وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية: "في غرفة ملابس برشلونة ، يشعرون وكأن هُناك طنين في الأذن، بسبب ظهور ريال مدريد الجاد في صفقة البرازيلي نيمار".





ويسعي ريال مدريد وبرشلونة لضم البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يحسم أحدهما صفقة اللاعب البرازيلي خلال الأسبوع المقبل.





وكان نيمار قد رحل نحو باريس سان جيرمان فى عام 2017، من برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يوروز



