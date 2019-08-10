أوقاف الإسكندرية: انعقاد غرفة عمليات لمتابعة ساحات عيد الأضحى



وقالت المديرية في تصريح إعلامي إنها قد جهزت لكل ساحة إمامًا وخطيبًا رئيسيًا وآخر احتياطيا ولن يسمح لغير الأزهريين بخطبة العيد.



كما تابعت غرفة العمليات البيانات الصادرة من الغرف الفرعية بشأن الصكوك، والتي أكدت أن مديرية أوقاف الإسكندرية وصلت لرقم غير مسبوق تجاوز ٦٠٠٠ صك بقيمة تقترب من ١١ مليون جنيه وهذا يدل على ثقة الشعب في مؤسساته وعلى رأسها وزارة الأوقاف.







انعقدت اليوم السبت غرفة العمل الرئيسية بمديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، الشيخ حسن عبد البصير؛ لمتابعة التجهيز لساحات عيد الأضحى المبارك مع الإدارات الفرعية.