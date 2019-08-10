ليس برشلونة وريال مدريد.. نيمار يتجه نحو فريق آخر!





يبدو أن قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لن تنتهي إلا مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا بعد صراع ريال مدريد وبرشلونة على ضم اللاعب.





وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نيمار لديه الرغبة في العودة إلى برشلونة، ولكن يوفنتوس الإيطالي قد يكون هو الوجهة المفضلة لنجم باريس سان جيرمان.





وأضافت الصحيفة إلى أن انتقال نيمار إلى السيدة العجوز سيجعل راتبه أكبر من الذي سيحصل عليه مع برشلونة أو ريال مدريد بسبب نسبة الضرائب.











