محافظ أسيوط يشارك الأطفال بدور الأيتام احتفالاتهم بالعيد (صور)

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم السبت، بعض دور رعاية الأيتام بالمحافظة من بينها دار "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح ودار "الصفا" لرعاية الفتيات بحى غرب مدينة أسيوط مقدمًا التهاني لأطفال تلك الدور بمناسبة عيد الاضحى المبارك مقدما لهم الهدايا العينية والمادية متفقدا اقسام تلك الدور للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.





رافقه خلال الزيارة العقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط.





حيث بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح واطمان على الخدمات المقدمة للاطفال داخل الدار متفقدا حجرات الدار واقسامه المختلفة كما التقى أطفال الدار مستمعًا إلى طلباتهم موجها بسرعة الاستجابة لها وتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص مقدما لهم الهدايا العينية والمادية كما تفقد أقسام دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط وتفقد المطبخ والمطعم وحجرات الدار واطمأن على الخدمات المقدمة للفتيات مقدما لهم التهنئة بالعيد وبعض الهدايا العينية والمادية والحلوى والالعاب.



