عاجل.. رئيس الزمالك يكشف سر تعثر مفاوضات "رامون دياز"
السبت 10/أغسطس/2019 - 04:37 م
هاني عصام
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أكد رئيس نادي الزمالك أن الأمور المالية ليست عقبة في طريق المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.
ونفى رئيس الزمالك في حديثه مع بعض المقربين أن تكون هناك عقبة مادية في إتمام التعاقد مع مدرب جديد حتى الآن، مشدداً على توافر سيولة مالية بخزينة القلعة البيضاء.
وأشار إلى أنه لن يقبل بفرض الشروط على الإدارة من جانب أي مدرب لكن يجب على المدرب أن يوافق على شروط الإدارة.
وبسؤاله عن التعاقد مع دياز قال رئيس الزمالك، أن النادي لن يخضع لشروط أي مدرب، بل يجب على المدرب نفسه أن يخضع لشروط النادي، خاصة أنه مهما كانت قيمته في عالم التدريب، فالعمل بالزمالك يعتبر شرف لأي مدرب.
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