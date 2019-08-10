عاجل.. رئيس الزمالك يكشف سر تعثر مفاوضات "رامون دياز"

أكد رئيس نادي الزمالك أن الأمور المالية ليست عقبة في طريق المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.





ونفى رئيس الزمالك في حديثه مع بعض المقربين أن تكون هناك عقبة مادية في إتمام التعاقد مع مدرب جديد حتى الآن، مشدداً على توافر سيولة مالية بخزينة القلعة البيضاء.





وأشار إلى أنه لن يقبل بفرض الشروط على الإدارة من جانب أي مدرب لكن يجب على المدرب أن يوافق على شروط الإدارة.



