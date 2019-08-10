مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير بسيارة مفخخة ببنغازي

كشفت مصادر طبية، عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير بسيارة مفخخة، استهدف موكبًا تابعًا للأمم المتحدة في بنغازي.

من جانبه، أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي، وصول 8 جرحى بينهم طفل؛ إثر الانفجار الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني، حسب وكالة «وال- بنغازي».

وأكدت مصادر محلية، أن الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام؛ حيث يخرج المواطنون للتسوّق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.