ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير بسيارة مفخخة ببنغازي

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:33 م
مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير بسيارة مفخخة ببنغازي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
كشفت مصادر طبية، عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في تفجير بسيارة مفخخة، استهدف موكبًا تابعًا للأمم المتحدة في بنغازي.

من جانبه، أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي، وصول 8 جرحى بينهم طفل؛ إثر الانفجار الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تطويق المكان بالكامل تحسبًا لوقوع أي اختراق أمني، حسب وكالة «وال- بنغازي».

وأكدت مصادر محلية، أن الانفجار وقع بالقرب من أحد المجمعات التجارية، مرجحة سقوط ضحايا نتيجة الازدحام؛ حيث يخرج المواطنون للتسوّق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

Advertisements
المزيد عن: موظفي الأمم المتحدة مقتل سيارة تفجير بنغازي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي