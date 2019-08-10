محافظ الجيزة يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

"أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهانى القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".



كما أرسل محافظ الجيزة ببرقيات مماثلة للسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الوزراء والمحافظين.



كما يتقدم راشد بالتهنئة لمواطني محافظة الجيزة الكرام داعيًا الله أن يوفق القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الإنجازات فى سبيل تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم وأن يعم الآمن والسلام ربوع البلاد.







بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هنأ فيها سيادته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وجاء نص الرسالة: