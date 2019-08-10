محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات ويهنىء المرضى بالعيد (صور)

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم السبت مستشفيات الايمان وأسيوط العام والشرطة لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الاضحى المبارك مقدمًا لهم الهدايا العينية والنقدية متفقدًا أقسام المستشفيات للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.





رافقه خلال الجولة اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الاهلية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد البشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حى شرق والدكتور مدحت موريس مدير مستشفى الايمان العام والعديد من القيادات التنفيذية والامنية بأسيوط.





حيث بدأ المحافظ ومدير الامن جولتهم بتفقد مستشفى الشرطة بحي شرق مدينة أسيوط وقدم المحافظ التهنئة لمدير المستشفى والاطباء وطاقم التمريض كما زار المرضى بمختلف أقسام المستشفى مقدما لهم الهدايا العينية والمادية ومهنئًا بعيد الاضحى المبارك.





واستكمل المحافظ جولته بتفقد اقسام مستشفى الإيمان العام بالأربعين مقدما التهنئة للمرضى وأسرهم المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين ثم تفقد أقسام الاطفال وعناية الاطفال حديثى الولادة " المبتسرين " والذى يتكون من 23 جهاز فضلا عن اجهزة التنفس الصناعى الخاصة بالاطفال كما تفقد اقسام العناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى للأطفال والبالغين وقسم الحروق ثم أعقبها زيارة مستشفى أسيوط العام بميدان المجذوب مقدمًا التهئنة للمرضى والفريق الطبي والتمريض مطالبا بسرعة الانتهاء من تطوير المستشفى ورفع كفاءتها مشيدا بقسم الاطفال حديثى الولاد بالمستشفى والذى يتكون من 17 جهاز و4 اجهزة تنفس صناعى.



