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توصية بعدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:27 م
توصية بعدم ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين
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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بحفظ اللحوم في الثلاجة أو "الفريزر" أكثر من ساعتين تجنباً لتكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة، حيث تعدّ اللحوم بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا.

جاء ذلك في تقرير توعوي بادرت به الهيئة ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة بعنوان "لحوم وعلوم".

وقالت الهيئة إن تخزين اللحوم في الثلاجة يتطلب وضعها في أوانٍ مغلقة بإحكام أسفل الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة المبردة الأخرى، سواء المطهية أو الطازجة، مما يؤدي إلى تلوث الأطعمة الأخرى.

وأضافت: في حال الرغبة بتخزين لحوم الأضحية مجمدة في "الفريزر"، ينصح بتبريدها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ست ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، للمحافظة على جودة اللحم وطراوته، ثم تغليفها بشكل محكم في أكياس نظيفة، وتفريغها من الهواء قدر الإمكان ونقلها إلى الفريزر.

ونصحت "الغذاء والدواء" بتقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها في أكياس عدة حسب الحاجة قبل حفظها في "الفريزر"، لتجنب عملية إخراج كل الكمية وإذابة الثلج عنها ومن ثم إعادة تجميدها، لأن ذلك يعطي فرصة لنمو الميكروبات.

وأكدت الهيئة أنه يجب حفظ اللحوم في الثلاجة عند درجة حرارة لا تزيد عن "5 درجات مئوية"، وفي "الفريزر" عند درجة حرارة لا تزيد على "- 18 درجة مئوية".
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