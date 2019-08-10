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4 خيارارت أمام نيمار في الميركاتو

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:24 م
4 خيارارت أمام نيمار في الميركاتو
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير إسبانية عن 4 خيارات أمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بشأن مستقبله.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية: " نيمار أمامه عدة خيارات بخصوص مستقبله، الأول الإنتقال لبرشلونة وذلك لن يتم إلا بصفقة تبادلية أو على سبيل الإعارة".

وأشارت الصحيفة أن الإنتقال لريال مدريد من الخيارات المتاحة أمام اللاعب البرازيلي، مؤكدة أن اللاعب يدرك جيدًا أن إنتقاله للريال سيحدث ضربة كبيرة في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن الاستمرار مع باريس سان جيرمان يبقي خيارًا مطروحًا أمام اللاعب البرازيلي، لكن نيمار لا يريد البقاء مع النادي الباريسي.

ولم تستبعد الصحيفة الإسبانية إنتقال "نيمار" لصفوف نادي يوفنتوس ولكن بنسبة ضئيلة.

وكان نيمار قد رحل نحو باريس سان جيرمان فى عام 2017، من برشلونة، فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.
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