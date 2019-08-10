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تحريات جبل الرحمة: الحجاج يؤدون مناسكهم بيسر ولا يوجد ما يعكر صفوهم

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:22 م
تحريات جبل الرحمة: الحجاج يؤدون مناسكهم بيسر ولا يوجد ما يعكر صفوهم
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أكد قائد التحريات الجنائية في جبل الرحمة العميد محمد عوض القحطاني لـ"سبق"؛ أن جميع الحجاج الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى جبل الرحمة بحالة ممتازة.

وأضاف العميد القحطاني أنه لم تلاحظ قواتنا المنتشرة بكامل طاقتها في محيط جبل الرحمة وكل المواقع في مشعر عرفات؛ أي حالة غير طبيعية. ولا يوجد ما يعكر أداءهم مناسكهم.

وأشار "القحطاني" إلى أن الفرق موزعة في جميع مناطق الجبل، وفي جميع المواقع الحيوية والحساسة بعرفات، مبيناً أن هناك وحدة استقبال اللقطات والمفقودات.

وكان قد توافد اليوم السبت التاسع من ذي الحجة منذ ساعات الصباح الباكر، الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.
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