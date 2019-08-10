حملات تموينية تضبط 27 مخالفة فى دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، أعمال الحملات التفتيشية والرقابية التى تقوم بتنفيذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على المجازر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض من السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.





كما تابعت المحافظ الموقف التموينى بالمحافظة،وتوافر المواد البترولية بالإضافة الى التأكد من صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز خلال فترة العيد.





وأسفرت حملات مديرية التموين التى نفذتها بنطاق المحافظة عن تحرير ٢٧ محضر لمخالفات تتعلق بعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وكذلك نقص وزن رغيف الخبز وعدد من المخالفات الأخرى.



