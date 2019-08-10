سعد الحباك يهنئ الأمة الأسلامية والعربية بعيد الأضحي المبارك

هنأ الفنان الشاب سعد الحباك الأمة الأسلامية والعربية بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، موجهاً لهم التمنيات بعيد أضحي سعيد لهم جميعاً.

وقال سعد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "بدأت تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ربي وإن لم أكن من بين الحجاج ملبيا.. اللهم تقبل صيامنا اليوم وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير عيد أضحي مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات"

جدير بالذكر أن سعد الحباك يستعد للمشاركة في العرض الثالث لمسرحية رحلة البحث عن هي، والذي يحمل شعار المحاكمة، وذلك ضمن فعاليات مسابقة إبداع مراكز الشباب منتصف شهر أغسطس الحالي.