ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

20 ألف شخص يشاركون في تجمع بوسط موسكو

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:21 م
20 ألف شخص يشاركون في تجمع بوسط موسكو
تجمع بوسط موسكو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن مكتب المجلس المركزي التابع لوزارة الداخلية للعاصمة موسكو، في بيان، اليوم السبت، أن حوالي 20 ألف شخص يشاركون في تجمع مصرح به في شارع ساخاروف في موسكو.

 

وجاء في البيان: "عند الساعة 15:00، يشارك حوالي 20 ألف شخص في الفعالية".

 

يُضاف أن الشرطة والحرس الوطني الروسي يوفران المحافظة على النظام والأمن العامين.

 

تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل أي حالة انتهاك للنظام العام ضمن من قبل المشاركين في الفعالية.

 

Advertisements
المزيد عن: موسكو روسيا تجمع بوسط موسكو 20 ألف شخص
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي