أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية اليوم السبت 10 -8 - 2019
استقرات اسعار العملات
العربية والأجنبية في السعودية اليوم السبت 10 – 8 – 2019 في يوم وقفة عرفات قبيل
عيد الاضحى المبارك حيث سجل الريال السعودي 0.2666 دولار امريكي بمعنى اخر
فالدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.75 ريال سعودي.
وتنشر
"الفجر" أسعار العملات فى
السعودية اليوم السبت 10 – 8 – 2019 مقابل الرايال السعودي في خدمة متميزة لمن
يحجون هذا العام ويشرفون بزيارة المشاعر المقدسة.
سعر الدولار
الأمريكي في السعودية اليوم
1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
سعر اليورو
(EUR) في
السعودية اليوم
1 يورو = 4.2325 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2363 يورو
سعر جنيه
استرلينى (GBP) في السعودية اليوم
1 جنيه استرلينى = 4.5167 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه استرلينى
سعر دولار
كندى (CAD) في
السعودية اليوم
1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى
سعر دولار
أسترالى (AUD) في السعودية اليوم
1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى
سعر ين
يابانى (JPY) في
السعودية اليوم
1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى
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