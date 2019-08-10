أسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية اليوم السبت 10 -8 - 2019

استقرات اسعار العملات العربية والأجنبية في السعودية اليوم السبت 10 – 8 – 2019 في يوم وقفة عرفات قبيل عيد الاضحى المبارك حيث سجل الريال السعودي 0.2666 دولار امريكي بمعنى اخر فالدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.75 ريال سعودي.

وتنشر "الفجر" أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 10 – 8 – 2019 مقابل الرايال السعودي في خدمة متميزة لمن يحجون هذا العام ويشرفون بزيارة المشاعر المقدسة.

سعر الدولار الأمريكي في السعودية اليوم

1 دولار أمريكى = 3.7521 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

سعر اليورو (EUR) في السعودية اليوم

1 يورو = 4.2325 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2363 يورو

سعر جنيه استرلينى (GBP) في السعودية اليوم

1 جنيه استرلينى = 4.5167 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2214 جنيه استرلينى

سعر دولار كندى (CAD) في السعودية اليوم

1 دولار كندى = 2.8309 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3532 دولار كندى

سعر دولار أسترالى (AUD) في السعودية اليوم

1 دولار أسترالى = 2.5469 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3926 دولار أسترالى

سعر ين يابانى (JPY) في السعودية اليوم

1 ين يابانى = 0.0355 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.1646 ين يابانى