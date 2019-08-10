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توغّل قطر بالإرهاب بـ6 دول يؤكد انحراف بوصلة "الحمدين"

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:02 م
توغّل قطر بالإرهاب بـ6 دول يؤكد انحراف بوصلة الحمدين
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المزيد عن: قطر الحمدين الارهاب
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