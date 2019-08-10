بعد تجديد عقده.. ماذا قدم حكيم زياش مع أياكس في 3 سنوات ؟

أعلن نادي أياكس في الساعات الماضية عن تجديد عقد لاعبه ونجم الفريق، الدولي المغربي "حكيم زياش" حتى صيف عام 2022، وهذا لكون النادي الهولندي لا يريد أن يخسر خدمات "زياش" في الفترة المقبلة، خاصة بعدما تنازل النادي عن خدمات نجمي الفريق "دي يونج" لصالح برشلونة، و"دي ليخت" لصالح يوفنتوس.

زياش بعد رحيل دي يونج ودي ليخت، أصبح هو نجم الشباك الأول في أياكس، وأعين عدة فرق أوروبية كانت تراقب الدولي المغربي إستعدادًا لخطفه في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدارة أياكس قررت بقاء اللاعب مع الفريق لأطول فترة ممكن، وقدم النادي له راتب أكبر لجعله يوافق على البقاء في صفوف نادي العاصمة الهولندية حتى صيف عام 2022.





ولكن ماذا قدم "حكيم زياش" رفقة أياكس في السنوات الثلاث التي قضاها مع النادي الهولندي؟

زياش إنتقل إلى أياكس في صيف عام 2016 قادمًا من نادي "تفينتي انشكيده"، ليلعب مع النادي الهولندي نحو 130 مباراة سجل فيهم نحو 40 هدف، وهو معدل جيد بالنسبة للاعب يشارك دومًا في مركز الجناح أو مركز صانع الألعاب في نادي العاصمة الهولندية.





المغربي صاحب ال26 عام، عاش أفضل موسمه مع أياكس في الموسم الماضي، حيث برز اللاعب بشكل كبير في مباريات دوري أبطال أوروبا خاصة مباراة ريال مدريد في دور ال16، والتي نجح فيها أياكس في العودة من بعيد وتحقيق المعجزة وإقصاء الريال من البطولة.

وكان موسم 2018-2019 هو أعلى مواسم حكيم زياش التهديفية مع أياكس، حيث لعب المغربي 40 مباراة مع فريقه وسجل نحو 21 هدف مع الفريق الهولندي، منهم 16 هدف في بطولة الدوري و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، في حين لم يسجل اللاعب أي أهداف في مباريات الكاس الهولندية.