الإسماعيلي ينتظر ملابس الفريق الجديدة من شركة ألمانية

علم الفجر الرياضي أن شركة جاكو الألمانية قد أرسلت الكميات المتفق عليها من ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى منذ ايام.





وأفاد مصدر مسئول بالنادى الإسماعيلى أن الملابس أرسلت إلى مصر والان تتواجد بالجمارك وسيتم بدء الإجراءات عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك لاستلام شحنة الملابس.





هذا وقد أعلنت شركة جاكو الألمانية بالأمس تعاقدها مع النادى الإسماعيلى لمدة موسمين.