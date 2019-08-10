القبض على موظف لاتجاره في العملة ببولاق أبو العلا
السبت 10/أغسطس/2019 - 02:52 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (موظف سن 28 - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال استقلاله سيارة ملاكي "غير مثبت بها لوحات أمامية"، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "7500 دولار أمريكي - 2500 جنيه مصري - زجاجة كحول "خمور").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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