أبرزها الوقوف بجبل عرفات.. 6 معلومات عن يوم عرفة

ننشر لكم في السطور التالية 6 معلومات عن يوم عرفة، الذ يعد من أفضل الأيام في شهر ذي الحجة نظرا الوقوف المسلمين على جبل عرفات لتأدية مناسك لحج، ومن أهم لمعرومات عن هذا اليوم:





يوم عرفة

- يوم عرفة هو من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق.





- يوم عرفة هو من أيام شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الحج.





- يوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يؤدّي حجاج بيت الله الحرام أحد أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة، فيقفون فيه على جبل عرفات، وكان ذلك سبب الأفضلية لهذا اليوم.





- يُستحبّ للمسلم في يوم عرفة خصوصا وعشر ذي الحجة عموما أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ ليدرك فضل تلك الأيام وليُضاعف له في الأجر.





- أجمع العلماء على أن صيام يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام جميعها بعد صيام رمضان؛ حيث قال الرسول "صيامُ يومِ عرفةَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعده".



