أبرزها الوقوف بجبل عرفات.. 6 معلومات عن يوم عرفة
السبت 10/أغسطس/2019 - 01:45 م
Advertisements
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية 6 معلومات عن يوم عرفة، الذ يعد من أفضل الأيام في شهر ذي الحجة نظرا الوقوف المسلمين على جبل عرفات لتأدية مناسك لحج، ومن أهم لمعرومات عن هذا اليوم:
يوم عرفة
- يوم عرفة هو من أعظم أيام السنة عند المسلمين على الإطلاق.
- يوم عرفة هو من أيام شهر ذي الحجة الذي هو من أشهر الحج.
- يوافق اليوم التاسع من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يؤدّي حجاج بيت الله الحرام أحد أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة، فيقفون فيه على جبل عرفات، وكان ذلك سبب الأفضلية لهذا اليوم.
- يُستحبّ للمسلم في يوم عرفة خصوصا وعشر ذي الحجة عموما أن يُكثر من الأعمال الصالحة؛ ليدرك فضل تلك الأيام وليُضاعف له في الأجر.
- أجمع العلماء على أن صيام يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام جميعها بعد صيام رمضان؛ حيث قال الرسول "صيامُ يومِ عرفةَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه والسنةَ التي بعده".
- صيام يوم عرفة رفعة في درجات العباد عند الله سبحانه وتعالى، وبابٌ لتكثير حسناتهم، وتكفير سيّئاتهم.
Advertisements
المزيد عن: يوم عرفه يوم عرفة وقفة عرفه وقفة عرفات نتيجة الحج السياحي 2019 موعد الحج موسم الحج 2019 مناسك الحج 2019 مناسك الحج كم مره حج الرسول قرعة الحج 2019 صيام عرفة شعائر الحج زيارة بيت الله الحرام دار الافتاء المصرية جبل عرفات الحج والعمرة الحج السياحي 2019 الحج اشهر الحج
- أعمال يستحب القيام بها في العشر الأوائل من ذي الحجة..
- يوم عرفة يكفر سنة ماضية وآخرى قادمة.. 9 معلومات حول فضائل صيامه
- فضائل صيامه وأعماله.. كل ما تود معرفته عن "يوم عرفة"
- فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة 1440 .. الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى 1440 في مصر والسعودية
- ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
- "كفارة عام".. كل ما تود معرفته عن صيام عرفة
- خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس
- "كفارة للذنوب".. أهم الأعمال والأدعية المستحبة في "يوم عرفة"