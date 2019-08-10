نيمار ما بين برشلونة و ريال مدريد

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية تحت عنوان عريض "نيمار في الأفق"، وأضافت "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا أصبحت مستحيلة وقد عاد البرازيلي (نيمار) إلى الواجهة مجدداً".





وشرحت "ماركا" في صفحاتها الرياضية الداخلية بأن رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع اي لاعب وسط قبل اقفال فترة الانتقالات في إنكلترا الخميس لكنها لا زالت مفتوحة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر في إسبانيا وفرنسا".





وكان لاعب الوسط الفرنسي بطل العالم الخيار الأول لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.





وأشارت الصحيفة إلى أن التخلي عن فكرة التعاقد مع بوغبا يسمح لريال مدريد "باستعادة قوة القرار في ما يتعلق بالتعاقد مع أحد النجوم الكبار".





أما صحيفة "آس"، فأشارت إلى وجود مزاد بين ريال مدريد وبرشلونة لجلب النجم البرازيلي الراغب في ترك باريس سان جيرمان بعد موسمين في صفوفه إثر انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.





وكشفت "آس" من دون الاشارة إلى أي مصدر بأنه "تم عرض اللاعب على النادي الملكي وجرت مفاوضات في هذا الشأن".





وذكَرت كل من "ماركا" و"آس" بان علاقة باريس سان جيرمان بريال مدريد أفضل بكثير منها مع برشلونة.





وبالنسبة إلى الصحف الكاتالونية فإن تهديد مدريد جدي جداً وقالت صحيفة "سبورت": "برشلونة يقوم بهجوم مضاد باتجاه نيمار" مشيرة إلى إمكانية التقدم بعرض جديد يتضمن انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو في الاتجاه المعاكس.





وأضافت "طلب برشلونة من نيمار بأن يفرمل عملية انتقاله إلى ريال مدريد وبأن يقوم باتخاذ موقف من أجل العودة إلى برشلونة".





من جانبها، اعتبرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن "الأولوية" بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث يلعب صديقاه ليونيل ميسي ولويس سواريز.



