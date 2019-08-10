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حاتم قاضي: اتخذنا كافة السبل التي تكفل أمن وسلامة الحجاج

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:55 م
حاتم قاضي: اتخذنا كافة السبل التي تكفل أمن وسلامة الحجاج
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هدى عبدالرازق
 
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قال حاتم قاضي، مستشار وزير الحج السعودي، إن كافة الحجاج على جبل عرفات ينعمون بالطمأنينة والرحمات، مشيرًا إلى أن كافة الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للحجاج تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وأشار "قاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن نفرة الحجاج من منى إلى عرفات تمت في سهولة ويسر، حيث شاركت 23 ألف حافلة في نقل الحجاج، موضحًا أن نفرة الحجاج إلى المزدلفة ستكون بعد سويعات.

وناشد الحجاج أن يلتزموا بجداول التفويج في رمي الجمرات لضمان سلامتهم، ولعدم الخروج بشكل عشوائي إلى رمي الجمرات، منوهًا بأن من لا يستطع القيام برمي الجمرات يمكنه توكيل أحد ينوب عنه، كاشفًا أن عدد الحجاج الذين توجهوا إلى مشعر عرفات يتخطى مليون و550 ألف حاج، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة السبل التي تكفل أمن وسلامة الحجاج.
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