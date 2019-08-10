قبل بيراميدز.. ماذا قدمت أندية مصر في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟ (أرقام)

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية ضد فريق النجم الكونغولي (إيتوال دو كونجو) في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الـ17.





ويشارك فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.



