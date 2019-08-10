محافظ دمياط تتابع حملات الواحدات المحلية لإزالة التعديات على املاك الدولة (صور)

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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، أعمال الحملات التي تقوم بتنفيذها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بتطبيق القانون مع المخالفين.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس بإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة ٧٥م بقرية العنانية فضلا عن إزالة حالة تعدى أخرى بمنطقة الزنارى التابعة للوحدة المحلية بالقرية وذلك على مساحة ١٠٠ م.



كما قامت الوحدة أيضًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتسليم الأراضي الى مسئول الإدارة الزراعية.