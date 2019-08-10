خلصة خاصة مع بهاء مجدي لحسم موقفه مع الزمالك

يعقد بهاء مجدي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع مسؤولي الابيض خلال الساعات القليلة القادمة، من اجل حسمه مصيره النهائي بالرحيل عن القلعة البيضاء بشكل نهائي او على سبيل الإعارة.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن هناك رغبة كبيرة داخل بهاء بالعودة مرة آخرى إلى الإسماعيلي، باعتباره واحد من أبناء الفريق الأصفر، حيث يرغب الدروايش الحصول على خدماته دون أي مقابل مادي.



