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"عوض" تستقبل السكرتير العام المساعد الجديد بديوان عام محافظة دمياط (صور)

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:45 م
عوض تستقبل السكرتير العام المساعد الجديد بديوان عام محافظة دمياط (صور)
اللقاء
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هند الشيال
 
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استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى لتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد كسكرتير عام مساعد بالمحافظة وذلك عقب إعتماد حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية.

ورحبت المحافظ باللواء الحسينى على أرض المحافظة كما أعربت عن خالص أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد، كما أكدت محافظ دمياط على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أقصى النجاحات وتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قد أصدر القرار رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠١٩ بتولى اللواء جمال عبد الرشيد الحسينى النجار من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية الاشراف على وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة دمياط نقلا من وظيفة رئيس مدينة الجيزة بمحافظة الجيزة وذلك لمدة عام.
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