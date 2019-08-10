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سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 – 8- 2019 (محدث الآن)

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:33 م
سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 – 8- 2019 (محدث الآن)
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 -8 – 2019 استقراراً ملحوظاً في يوم وقفة عرفة قبيل عيد الاضحى المبارك، حيث وصلت كافة وفود حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة.

 

وكانت قد شهدت الأيام الماضية اقبال كبير على الريال السعودي بالبنوك بالتزامن ممع موسم الحج وهو ما أدى لارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري

 

 

وتستعرض "الفجر" سعر الريال السعودي اليوم السبت بالبنوك ومكاتب الصرافة بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، بهدف تقديم خدمة متميزة للقارئ، وقد جاءت الاسعار كالتالي:

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

 

سعر الريال اليوم فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم

 فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع

 

dollor to riyal  

3.75 ريال سعودي


البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.479
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