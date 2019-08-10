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كورة ستار| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:41 م
كورة ستار| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام
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الفجر الرياضي
 
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر يلا شوت بلس، اليوم السبت في اطار مبارايات الجولة الأولى لمنافسات الدوري الأنجليزي، ويسعى لتحقيق انطلاقة قوية كونه حامل اللقب والسعي في المحافظة عليه تحت قيادة المخضرم بيب جوارديولا ومجموعة من أفضل لاعبي العالم في مقدمتهم برنادو سيلفا ورياض محرز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقلة لها تقام مباراة مانشستر سيتي وويست هام اليوم الاحد في تمام الساعة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS HD 2 وbeIN SPORTS HD 11 EN. على ملعب الاتحاد

تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع أمام ويست هام ايديريسون الكر، ستونز، اوتامندي، زيتشينكو رودي سيلفا، دي بروين، بيرناندو ،سترلينغ غابرييل خيسوس.

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر يلا شوت بلس، متابعة البث الحي والمباشر لمباراة مانشستر سيتي وويست هام لحظة بلحظة الاسطورة لايف جودة عالية وبدون تقطيع، شاهد الان مباراة مانشستر سيتي وويست هام بث مباشر في الجولة الاولى لمنافسات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020.
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