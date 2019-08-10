"الصحة" تنقذ حياة حاج إندونيسي تعرض لنزيف حاد من وصلة شريانية قديمة
السبت 10/أغسطس/2019 - 01:39 م
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نجحت وزارة الصحة ممثلة في مستشفى النور التخصصي في إنقاذ حياة حاج إندونيسي كان يعاني من نزيف حاد من وصله شريانية سابقة في الفخذ الأيسر تمت تركيبها سابقاً في بلاده.
وأوضحت الوزارة أن الحاج الإندونيسي "باندي سوبرادي" أدخل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص الوعي، وتم على الفور التعامل مع الحالة كحالة عاجلة وإدخاله إلى غرفة العمليات وإصلاح الوصلة الشريانية، وبفضل الله تكللت العملية التي قام بها فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية التداخلية بالنجاح التام.
وعبّر الحاج الإندونيسي الذي بدأت حالته في التحسن، عن سعادته بنجاح العملية، مقدماً الشكر لحكومة المملكة ولوزارة الصحة على الجهود التي تبذل والخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن.
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