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اتحاد الكرة يعلن عن بقاء عامر حسين ويستحدث لجنة فض منازعات

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:39 م
اتحاد الكرة يعلن عن بقاء عامر حسين ويستحدث لجنة فض منازعات
عامر حسين
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محمد جمال
 
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عن إستمرار عامر حسين فى منصبه رئيس لجنة مسابقات القسم الأول للموسم الجديد 2019_2020.


وقرر أيضاً اتحاد الكرة عن إستمرار خالد كامل فى منصبه رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.


وجاء أيضاً إختيار شوقى عبد الشافى رئيسا لجنة مسابقات القسم الثالث إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية.


بالإضافة إلى استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء , فيما ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة وليد العطار.


أما بالنسبة إلى لجنة رابطة أندية القسم الأول فقد تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها , كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

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