أزهري يوضح حكم الشرع في صك الأضحية

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كشف الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم الشرع في صك الأضحية.



وأكد "المالكي"، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب" على فضائية "MBC مصر"، أن صك الأضحية جائز ولا شيء فيه.



وأوضح أحد علماء الازهر الشريف، أن صك الأضحية هو مجرد توكيل لشخص أو جهة أخرى للذبح.



