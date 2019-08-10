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الرائد يخطط لضم مهاجم مانشستر سيتي السابق

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:33 م
الرائد يخطط لضم مهاجم مانشستر سيتي السابق
الإيفواري ويلفرد بوني
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية، إلى سعي أحد أندية الدوري السعودي إلى التعاقد مع الدولي الإيفواري ويلفرد بوني مهاجم نادي سوانزي سيتي، ولاعب مانشستر سيتي السابق


وأرسل نادي الرائد عرضا رسميا إلى وكيل المهاجم الإيفواري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وشارك بوني مع فريق سوانزي سيتي في 14 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وعانى لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي.


كما لعب بوني مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وخرج من دور ربع النهائي أمام الجزائر.

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