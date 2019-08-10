هيلين ماكروري تحذر مشاهدي Peaky blinders من مشاهد العنف بالموسم الجديد

عرفت النجمة هيلين ماكروري بتجسيدها لدور aunt Polly بمسلسل العصابات الناجح Peaky blinders، خلال مواسمه الماضية.





وفي حوار لها نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت هيلين من أن الموسم الجديد من المرتقب من المسلسل سيحتوي على مشاهد أكثر عنف ودموية من أي موسم سابق.





ووصفت هيلين هذه المشاهد بالعنف المقزز في حوارها الذي نقلته الصحيفة، معترفة بأنها لن تكن قادرة على مشاهدة المسلسل حين بثه على شاشة bbc one نهاية الشهر الجاري.



