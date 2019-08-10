ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هيلين ماكروري تحذر مشاهدي Peaky blinders من مشاهد العنف بالموسم الجديد

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:34 م
هيلين ماكروري تحذر مشاهدي Peaky blinders من مشاهد العنف بالموسم الجديد
هيلين ماكروري
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
عرفت النجمة هيلين ماكروري بتجسيدها لدور aunt Polly بمسلسل العصابات الناجح Peaky blinders، خلال مواسمه الماضية.

وفي حوار لها نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت هيلين من أن الموسم الجديد من المرتقب من المسلسل سيحتوي على مشاهد أكثر عنف ودموية من أي موسم سابق.

ووصفت هيلين هذه المشاهد بالعنف المقزز في حوارها الذي نقلته الصحيفة، معترفة بأنها لن تكن قادرة على مشاهدة المسلسل حين بثه على شاشة bbc one نهاية الشهر الجاري.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
13:30
-
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
18:30
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
18:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي