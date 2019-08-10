هواوي تطلق نظام تشغيلها الجديد هارموني HarmonyOS





أطلقت هواوي اليوم خلال فاعليات مؤتمر هواوي للمطورين نظام التشغيل الجديد هارموني HarmonyOS وهو نظام تشغيل موزع جديد قائم على ميكروكيلنيل صمم خصيصاً ليوفر تجربة متناغمة للمستخدم عبر جميع الأجهزة والسيناريوهات.

من جانبه قام ريتشارد يو – الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين بشركة هواوي- بتوضيح رؤية الشركة التي دفعتها لتطوير نظام التشغيل الجديد قائلاً " نحن نعيش اليوم في عصر يتوقع الناس فيه تجربة ذكية شاملة عبر جميع الأجهزة والسيناريوهات. ولدعم ذلك، شعرنا بأهمية تطوير نظام تشغيل بقدرات أفضل عبر المنصات المختلفة ، فقد كنا بحاجة إلى نظام تشغيل يدعم كافة السيناريوهات ويمكن استخدامه عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة، ليلبي متطلبات المستهلكين فيما يتعلق بالوصول إلى أقل وقت للاستجابة وتحقيق أعلى درجات الأمان. "

واستكمل يو "لقد كانت هذه هي أهدافنا عندما قمنا بتطوير نظام تشغيل هارموني HarmonyOS. فنظام تشغيل هارموني HarmonyOS يختلف اختلافاً تاماً عن الاندرويد والـIOS، فهو نظام تشغيل موزَّع قائم على ميكروفيلنيل ويوفر تجربة سلسة عبر جميع السيناريوهات حيث يمكنك تطوير تطبيقاتك مرة واحدة ، ثم نشرها بمرونة عبر مجموعة من الأجهزة المختلفة. "

عادةً ما يأتي إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة متزامناً مع إطلاق أنواع جديدة من الأجهزة. ولكن منذ 10 سنوات، كان لهواوي رؤية واضحة حول مستقبلاً تتكامل فيه المعلومات الذكية بسلاسة مع جميع جوانب حياتنا، لتبدأ بالفعل في البحث حول كيفية تنفيذ هذه التجربة. إنها تلك التجربة التي من شأنها أن نتجاوز حدود الفضاء المادي لتمتد لمجموعة مختلفة من الأجهزة والمنصات.

إن هارموني HarmonyOS هو نظام تشغيل خفيف الوزن ومدمج ذو قدرة عالية على التشغيل، وسيتم استخدامه أولاً للأجهزة الذكية مثل الساعات الذكية والشاشات الذكية وأنظمة السيارة والسماعات الذكية. ومن خلال تطبيق نظام تشغيل هارموني HarmonyOS ، تستهدف هواوي تأسيس نظام تشغيل متكامل ومشترك بين الأجهزة وهو ما سيوفر بدوره بيئة تشغيل آمنة وموثوق بها علاوة على تقديم تجربة ذكية شاملة عند استخدام أياً من الأجهزة.

إن نجاح نظام تشغيل هارموني الجديدHarmonyOS يعتمد على نظام ربط الاجهزة الذكية ببعضها بطريقة ديناميكية ومخصص للتطبيقات والمطورين. ولتحقيق المزيد من الموائمة، ستقوم هواوي بإطلاق نظام تشغيل هارموني HarmonyOS كمنصة مفتوحة المصدر عالمياً، كما ستقوم الشركة بتأسيس مؤسسة للأنظمة مفتوحة المصدر ومجتمع مفتوح المصدر لدعم المزيد من التعاون العميق والوثيق بين المطورين.

وقال ريتشارد يو " نحن نؤمن بأن نظام تشغيل هارموني HarmonyOS سيعمل على انتعاش الصناعة وتعزيز نظام ربط الاجهزة الذكية ببعضها. إن هدفنا هو توفير تجربة تفاعلية ومتنوعة للمستهلكين. ونود أن ندعو المطورين من كافة أنحاء العالم للانضمام إلينا ونحن نقوم ببناء هذا النظام الجديد. فمعاً، سنقدم تجربة ذكية للمستهلكين في جميع السيناريوهات. "