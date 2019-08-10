سمير عثمان يتولى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن تعيين سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق، رئيساً للجنة الحكام بالجبلاية قبل بداية الموسم القادم 2019_2020.





وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة قد إستقال بالكامل عقب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.



